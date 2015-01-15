更新版 1-美国个股：通用汽车预计2015年获利改善，因中美市场增长

通用汽车还确认，计划在下一个10年的前期将利润率提升到9-10%，去年第三季扣除召回影响后的综合利润率为6.4%。公司打算将今年的资本支出规模增加20%至90亿美元左右。明年销售的汽车将有逾四分之一都是新设计或者经过重新设计的车型，这个比例将在2019年达到将近一半。

通用汽车预计，今年全球汽车业销量将增加约3%至8,900万辆，但由于竞争加剧，公司的汽车定价仅会小涨。

该公司周三称，2014年公司在全球的轿车和轻型卡车销量料增长2%至990万辆，高于2013年创下的纪录。

公司首席财务官Chuck Stevens表示，去年1-9月公司已列支27亿美元的召回相关费用，并投入4-6亿美元成立一支与点火开关问题有关的赔偿基金，此外公司将不必在为此列支更多费用。他没有说明第四季财报中是否会列入与召回相关的费用。公司将于2月4日公布业绩。

通用汽车预计，公司在核心市场--美国的市场份额将保持不变，汽车定价会持平甚至小跌，而利润率会上升。该公司还预计，其在中国市场的获利和市场份额都会提高，尽管该市场增长放缓，通用汽车的定价也在下滑。

通用汽车仍预计其在欧洲的业务将于2016年恢复盈利，为1999年以来首次，并预计今年在欧洲的市场份额及定价均会提高。