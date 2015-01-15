更新版 1-美国个股：通用汽车预计2015年获利改善，因中美市场增长

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
通用汽车还确认，计划在下一个10年的前期将利润率提升到9-10%，去年第三季扣除召回影响后的综合利润率为6.4%。公司打算将今年的资本支出规模增加20%至90亿美元左右。明年销售的汽车将有逾四分之一都是新设计或者经过重新设计的车型，这个比例将在2019年达到将近一半。
通用汽车预计，今年全球汽车业销量将增加约3%至8,900万辆，但由于竞争加剧，公司的汽车定价仅会小涨。
该公司周三称，2014年公司在全球的轿车和轻型卡车销量料增长2%至990万辆，高于2013年创下的纪录。
公司首席财务官Chuck Stevens表示，去年1-9月公司已列支27亿美元的召回相关费用，并投入4-6亿美元成立一支与点火开关问题有关的赔偿基金，此外公司将不必在为此列支更多费用。他没有说明第四季财报中是否会列入与召回相关的费用。公司将于2月4日公布业绩。
通用汽车预计，公司在核心市场--美国的市场份额将保持不变，汽车定价会持平甚至小跌，而利润率会上升。该公司还预计，其在中国市场的获利和市场份额都会提高，尽管该市场增长放缓，通用汽车的定价也在下滑。
通用汽车仍预计其在欧洲的业务将于2016年恢复盈利，为1999年以来首次，并预计今年在欧洲的市场份额及定价均会提高。
在投资者担心经济增长乏力而引发的广泛卖压之下，通用汽车股价周三收跌2.7%报34.30美元。(完) (编译 于春红/许娜；审校 张荻/郑茵)
为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/8 14 2.60% 100 2017/5/9 14 2.60% 200
路透上海5月5日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：38,783亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510 2016/12/6 2017/6/7 12 3.00 733 2016