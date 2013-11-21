本田推出一款燃料电池概念车

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透洛杉矶11月20日(记者 Nichola Groom) -本田汽车(7267.T)对于氢燃料电池汽车以及减少尾气排放的先进技术抱有很高的希望，但本田也也承认消费者或许需要很多年才能熟悉这个概念。
本田周三在洛杉矶车展上推出了一款五座汽车。这款汽车尚未命名，暂称为“燃料电池电动概念车”(FCEV Concept)。
该款汽车料将于2015年在美国和日本发售，但奇怪的是，这款汽车2015年前在美国多数地区并不会现身。
氢燃料电池汽车的发展受到两方面因素的制约：一是高昂的成本，二是缺乏对燃料基础设施的投资。根据美国能源部的数据，美国目前仅有10个公共氢燃料站点。
本田美国公司总裁岩村哲夫(TetsuoIwamura)在洛杉矶车展上对记者表示：“2015年这款车新上市时，我想销量不会很大。”
“这种技术无法立即在美国推广。”他还补充道，燃料电池汽车的应用很可能先从比较小的市场开始，例如南加州。
本田未提及这款车上市后的售价。
汽车业“双料”CEO卡洛斯·戈恩(CarlosGhosn)周三在东京车展上也认同岩村哲夫的观点，称基础设施成本可能会影响燃料电动车的发展。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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