捷豹进军豪华SUV市场 将在2016年推出F-PACE

路透法兰克福1月12日（记者 Edward Taylor） - 以运动轿跑闻名的英国车企捷豹将在2016年推出名为F-PACE的越野车型，进军豪华运动型多功能车（SUV）市场。

捷豹母公司捷豹路虎是豪华SUV市场的鼻祖，该公司麾下拥有深受女性和家庭购买者喜爱的路虎品牌。

“F-PACE是我们的家族跑车，”捷豹设计总监Ian Callum称。

捷豹路虎没有披露捷豹F-PACE的定价。

该公司是在底特律车展期间宣布上述消息的。

该公司还称，捷豹F-PACE将在位于英格兰中部索利哈尔（Solihull）工厂生产，将会创造1,300个新的就业岗位。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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