捷豹进军豪华SUV市场 将在2016年推出F-PACE

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透法兰克福1月12日（记者 Edward Taylor） - 以运动轿跑闻名的英国车企捷豹将在2016年推出名为F-PACE的越野车型，进军豪华运动型多功能车（SUV）市场。
捷豹母公司捷豹路虎是豪华SUV市场的鼻祖，该公司麾下拥有深受女性和家庭购买者喜爱的路虎品牌。
“F-PACE是我们的家族跑车，”捷豹设计总监Ian Callum称。
捷豹路虎没有披露捷豹F-PACE的定价。
该公司是在底特律车展期间宣布上述消息的。
该公司还称，捷豹F-PACE将在位于英格兰中部索利哈尔（Solihull）工厂生产，将会创造1,300个新的就业岗位。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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