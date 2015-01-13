捷豹进军豪华SUV市场，将在2016年推出F-PACE

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福1月12日 - 以运动轿跑闻名的英国车企捷豹将在2016年推出名为F-PACE的越野车型，进军豪华运动型多功能车（SUV）市场。
捷豹母公司捷豹路虎是豪华SUV市场的鼻祖，该公司麾下拥有深受女性和家庭购买者喜爱的路虎品牌。
“F-PACE是我们的家族跑车，”捷豹设计总监Ian Callum称。
捷豹路虎没有披露捷豹F-PACE的定价。
该公司是在底特律车展期间宣布上述消息的。
该公司还称，捷豹F-PACE将在位于英格兰中部索利哈尔（Solihull）工厂生产，将会创造1,300个新的就业岗位。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。