日产後来者居上 大举扩张中国业务

路透北京4月24日电（记者 金昌兰）---日产汽车(Nissan)(7201.T)正在证明作为中国市场的後来者并不一定就会身处劣势，而且还准备以迅猛和声势浩大的扩张计划，拉大在中国市场领先日本竞争者的优势。

根据研究公司LMC Automotive，尽管日产在全球汽车厂商中属於稍晚进入中国市场，但该公司去年在华汽车销量已经超过丰田汽车(7203.T)，首次成为中国市场最大的日本轻型车品牌。

该公司在中国市场的地位不断攀升，还归功于其与东风汽车集团(0489.HK)建立的合作夥伴关系。

此外，该公司抢先一步进入蓬勃发展的内陆市场，丰富全面的产品系列，从高端品牌英菲尼迪到轻型商务车、以及骐达（Tiida）等畅销家用轿车等可谓应有尽有，这些也令日产受益匪浅。

在2011年稍微放缓後，日产在中国的合资企业--东风汽车有限公司今年一季度成为中国增速最快的汽车厂商，增长速度达到16%，而中国整体市场同比回落0.3个百分点。

在本周的北京车展上，日产宣布推出由合资公司全力打造的自主品牌--启辰（Venucia）的首款车型，这不仅是该公司加速推动增长的又一举措，同时还与中国呼吁外国汽车厂商与本地合作夥伴联手发展独立品牌、协助中国汽车行业获得技术的指导方针相符。

日产执行长Carlos Ghosn向路透表示：“我们希望成为一家全球性的汽车厂商，也希望人们从每种产品中都能找到日产品牌，不论是豪华车英菲尼迪还是启辰等低价车型。我们正在走向世界各地。”

日产中国合资公司的乘用车子公司--东风日产表示，该公司的目标是每年新增一款启辰车型，目标是2015年时该车型年销量30万辆，拥有五个系列产品和250家独家经销商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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