焦点：中日企业掀起电动汽车电池技术竞争战

路透东京/底特律10月28日 （记者 Norihiko Shirouzu/Paul Lienert） - 作为亚洲的两大汽车强国，中国和日本掀起了未来电动汽车应由充电电池还是氢燃料电池提供动力的竞争，以图争当这一领域的霸主。

在这场竞争中，胜者一方的技术若被作为全球标准得到其它同业的采用，则可在业界享受多年的主导地位。这不禁让人想起了1980年代索尼与松下之间的Beta-VHS视频战。

不过，这次在汽车市场，不论是充电电池还是氢燃料电池汽车，应当都有一席之地。但关键的问题是哪一方会被更多的主流车商采用。

“我们很快就会到达十字路口，”IHS Automotive驻上海的亚太区总经理James Chao说。“很难夸大在充电电池和氢燃料电池之间做出选择的重要性。”

“这两方面的投资都将很大，而且可能会在本世纪末时决定出哪家公司将成为行业的领导者。”

**未来愿景**

中国正在推动发展新能源汽车，向消费者推出了各种相关的优惠政策，迫使国际汽车企业分享他们的技术，同时还鼓励科技及其它公司向该领域投资。

“前一段时间，习近平书记到上海讲话，讲得非常好，就是发展新能源汽车，是中国汽车行业由大做强的必由之路，”北汽集团董事长徐和谊近期对记者称。

日本正在对燃料电池技术及基础设施进行大规模投资，这是该国发展所谓“氢社会”（hydrogen society）国家政策的一部分。

可以确定的是，并非只有中国和日本的企业在进行这方面的研发。通用汽车和本田汽车已在联手研发氢能汽车，宝马(BMWG.DE)是丰田燃料电池汽车项目的合作伙伴，戴姆勒(DAIGn.DE)和现代汽车(005380.KS)也在研发氢能汽车。

与此同时，中国正在全速推动发展新能源汽车，而且还鼓励资金充裕的科技公司投资汽车行业。

此举催生了十几家相关的初创企业，这些企业的支持者包括百度(BIDU.O)、阿里巴巴(BABA.N)、小米、腾讯(0700.HK)、乐视等。

然而，在从监管、补贴到基础设施等方面，要是没有相当的挑战，就不会有技术的发展。

中日双方都需要大规模增加相关的基础设施，电动汽车还需要让长途车主在续航能力方面安心无忧，而氢燃料电池汽车对大众的吸引力，可能会因其成本而黯然失色。（完）