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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 11:57 BJT

日本个股：马自达高管称致力在美国销售柴油车，尽管爆发大众丑闻

路透东京10月29日 - 马自达汽车 一位高管表示，公司仍致力于在美国推出柴油汽车，尽管大众汽车 的柴油汽车尾气排放测试丑闻爆光后，这些柴油汽车的推出可能延后。

马自达负责研究、开发和成本革新的高管藤原清志表示，有关该公司因大众丑闻而放弃在美国市场销售柴油汽车的报导不实。

“我们致力于在美国推出柴油汽车，”他称，但油耗和尾气排放测试程序变得更加严格，“将让所有打算在美国销售柴油车的公司都推迟了相关计划。因此，我们现在无法断言何时能在美国市场推出柴油车”。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)

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