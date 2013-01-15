《汽车产业焦点》日本汽车生产商乐观看待今年在美销售

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
* 丰田汽车预计今年在美国销售220万辆汽车,为2008年以来最高
* 本田希望今年在美国市场打破销售记录
* 丰田汽车确信将夺回全球汽车销售第一的宝座
路透底特律1月14日 - 日本汽车生产企业对今年在美国销售更好表示乐观,因受日圆走软及产品推出周期带动,而去年它们已录得强劲销售.
丰田汽车 一位高管周一对路透表示,预计今年在美国销售将为2008年以来最强劲.该公司周一更有信心重新自2010年以来首次夺回全球销量第一的宝座.
Toyota Motor Sales美国公司总裁兼执行长Jim Lentz在底特律车展上表示,该公司预计今年销售约220万辆汽车,较上年高出约6%.丰田汽车在美国市场是继通用汽车和福特汽车之后的第三大汽车制造企业.
本田汽车 执行副总裁岩村哲夫表示,该公司对2013年的美国销售亦表示乐观,希望打破2007年的销售记录155万辆.该公司是美国市场第五大汽车生产企业.
本田汽车社长伊东孝绅称,由于主力车型销售旺盛,其中包括9月投放的重新设计的雅阁(ACCORD)车型,本田汽车预计有机会在美国及邻近市场进行扩张.
2012年日本汽车企业在美国销售了逾530万辆汽车,较前一年高出20%,综合市占率上升2个百分点,至36.9%.
丰田汽车估计2012年全球汽车销量为970万辆,周一更有信心重夺全球销量最高汽车生产企业的头衔,此前通用汽车公布去年全球汽车销量为928万辆,德国大众(福斯汽车,Volkswagen) 销量为907万辆.
**日圆走软提振日本品牌汽车销售**
日圆/美元去年10月时报78日圆,自日本新首相安倍晋三推行大胆的货币宽松政策和规模庞大的财政支出后,日圆持续下跌,周一日圆/美元报89.5日圆左右.
丰田汽车表示日圆走软意味着美国可以从日本进口更多汽车.在北美市场销售的大约70%汽车都是在美国本土生产的.
本田汽车在北美销售汽车中大约90%都是本地生产的.伊东孝绅称,该公司希望透过在印地安那和阿拉巴马州的工厂及墨西哥的新工厂提高产能,从而将本地化比率提高至95%.
马自达汽车 表示,预计今年美国市场汽车规模介于1,500至1,550万辆.
丰田汽车预计今年美国市场规模约为1,470万辆,高于2012年的1,450万辆,其预估比本田汽车的预估较为保守,后者预计今年美国市场规模为1,480万至1,530万辆,而日产汽车预计为1,530万辆.(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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