大众汽车排放丑闻损及柴油车声誉 混合动力技术或填补空白

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京10月29日 - 大众 排放丑闻可能加速汽车行业向油电混合动力和插电式混合动力汽车的转移，即使现在汽油价格下降削弱了消费者对新能源汽车的需求。

在汽车行业正在以“更绿色”的能源替代汽油和柴油等传统动力来源的当下，大众排放丑闻可谓是推波助澜。

柴油技术以前被视为帮助汽车业达到更严格燃油经济性和排放规则的主流解决方案，欧洲车企尤其这么认为，现在却看似不堪一击--但事情远未结束。

“任何人都可以肯定地猜到将发生什么……这个（大众）丑闻不会让柴油技术在美国更受欢迎，不会让柴油技术在日本更受欢迎，”日产汽车 执行长卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）周三在东京车展开幕当天向记者表示。

随着柴油技术未来可能失宠，车企及其技术供应商在更严格的监管环境下可能转向非柴油解决方案。

汽车行业官员认为，未来五年及之后混合技术将变得更为主流，尤其是插电式混合动力技术。大众自己也在更密切地研究长行驶里程的插电式混合动力汽车和电动汽车，以寻求摆脱丑闻的影响。

“如果你把柴油从关键解决方案中拿掉，那么传统混合动力技术将在最新填补空白，而后则是插电式混合动力技术，”接近AVL的一位人士说道，AVL是一家私营的全球动力系统专家。“2020年以后，氢燃料电池车将扮演更重要的角色。”(完)