大众汽车排放丑闻损及柴油车声誉 混合动力技术或填补空白

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月29日 - 大众 排放丑闻可能加速汽车行业向油电混合动力和插电式混合动力汽车的转移，即使现在汽油价格下降削弱了消费者对新能源汽车的需求。
在汽车行业正在以“更绿色”的能源替代汽油和柴油等传统动力来源的当下，大众排放丑闻可谓是推波助澜。
柴油技术以前被视为帮助汽车业达到更严格燃油经济性和排放规则的主流解决方案，欧洲车企尤其这么认为，现在却看似不堪一击--但事情远未结束。
“任何人都可以肯定地猜到将发生什么……这个（大众）丑闻不会让柴油技术在美国更受欢迎，不会让柴油技术在日本更受欢迎，”日产汽车 执行长卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）周三在东京车展开幕当天向记者表示。
随着柴油技术未来可能失宠，车企及其技术供应商在更严格的监管环境下可能转向非柴油解决方案。
汽车行业官员认为，未来五年及之后混合技术将变得更为主流，尤其是插电式混合动力技术。大众自己也在更密切地研究长行驶里程的插电式混合动力汽车和电动汽车，以寻求摆脱丑闻的影响。
“如果你把柴油从关键解决方案中拿掉，那么传统混合动力技术将在最新填补空白，而后则是插电式混合动力技术，”接近AVL的一位人士说道，AVL是一家私营的全球动力系统专家。“2020年以后，氢燃料电池车将扮演更重要的角色。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)