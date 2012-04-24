豪华车品牌瞄准中国市场 但未来或喜忧参半

4月23日，在2012北京国际车展上，兰博基尼总裁暨执行长Stephan Winkelmann在兰博基尼URUS概念车旁讲话。 REUTERS/Jason Lee

路透北京4月24日电(记者 Ben Klayman)---中国对奥迪和宝马等豪华车似乎有着永无止境的需求，全球豪华汽车品牌争相涌入力求分一杯羹，但在野心勃勃的销售预测背後，已有迹象显示中国豪华车市场也将面临难题。

无论是通用汽车(GM.N)的凯迪拉克还是德系的宝马汽车(BMWG.DE)、梅赛德斯-奔驰，高端汽车品牌都试图在华克服美国市场增长不足、欧洲市场销售下滑的趋势，促使豪华车品牌获得增长或生存下来。

乐观气氛充斥周一开幕的北京国际车展。

通用汽车执行长阿克森(Dan Akerson)表示：“成功的全球汽车企业必须拥有具有世界竞争力的豪华车品牌，并在包括中国的全球市场赢得成功。”

丰田汽车公司(7203.T)表示，公司正试图为旗下高端车品牌雷克萨斯注入更多活力。丰田在此次车展上推出了“更适合中国消费者的”入门级雷克萨斯ES250。相比ES350车型，前者装配的发动机排量较小，因此更加节能。

为满足中国消费者的特定口味，ES250的後座被设计得更大更舒服。雷克萨斯高管表示，该品牌今年计划将零售店数量从现有的86家增加到100家。

通用汽车预计，到2015年或2016年，凯迪拉克在中国的销量将赶上美国市场。宝马预计2012年在华销量将实现两位数增长。

阿克森周一对记者表示，到今年年底，通用在中国的经销商将从目前的2,900家扩展至3,500家。他还表示，凯迪拉克去年在华销量增长了73%。

但随着整体汽车市场去年开始丧失增长动力，高端汽车品牌的强劲销售增长也在明显下滑。戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche表示，中国的豪华车市场今年应增长15-20%。这比2011年明显下滑，根据LMC Automotive的统计，去年中国豪华车销量增长近40%，达到了959,980辆。

**销售刺激**

里昂证券驻北京分析师Scott Laprise依然不看好中国的豪华车市场，警告称，一些豪华车品牌或不得不寻求销售激励手段维持销量，而此举将侵蚀各品牌的利润。他去年8月调降了中国豪华车行业的评级。

Laprise表示：“我的想法很简单，因整体车市去年全年放缓，豪华车也不例外。就是这样。豪华车需要更长时间才能感受到这种影响，当常规汽车市场最终陷落时，豪华车势必也将陷落。这只是时间问题。”

但全球豪华车企业高管则希望，豪华车相对缓慢的增长只是短期现象。

中升集团控股有限公司(0881.HK)董事长黄毅上周在纽约接受路透采访时表示，该公司认为，部分归因于高端汽车品牌在中国相对较低的渗透度，中国的豪华车产业拥有更快的增长空间。中升集团是一家汽车经销商。

根据中升集团汇总的数据，中国的豪华车销量去年仅占整体汽车销量的7.5%，而美国的豪华车销量占全国总汽车销量的近12%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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