日圆汇率坚挺 日本汽车生产向外转移潮加速

2011年8月2日在东京拍到的日圆现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约4月4日电（记者 Nick Zieminski）---汽车行业高管称，尽管日圆兑美元近期从历史高点回落，但眼下的日圆汇率正在推动日本汽车厂商纷纷将本土汽车生产向外转移，特别是向北美地区转移。

日圆坚挺不仅侵蚀汽车厂商的利润率，还导致在日本建造汽车工厂成本增大。

日产汽车(7201.T)执行长Carlos Ghosn周三在纽约车展间隙表示，该公司计划将英菲尼迪（Infiniti）品牌的生产转移到日本以外地区，地点可能是北美或中国。他称，日圆走强是该豪华车品牌面临的“主要障碍”之一。

一位高管还称，丰田汽车(7203.T)新生品牌Scion已经开始探讨在该公司旗下一家美国组装厂进行生产的可能性，准备更大采用美国产零配件。

Scion品牌负责人Jack Hollis称，“由於日圆汇率问题，我们整个工程团队要更加密切地关注每个环节。”他补充说，尚未对生产计划作出决定。

日本当局担心日圆升值抑制出口，导致受去年地震和海啸冲击的经济复苏放缓，已经出手干预遏制日圆升势。

马自达(7261.T)北美业务总裁及执行长Jim O'Sullivan称，该公司正在墨西哥建一间组装厂，工厂将在2014年投入运营。该公司从日本向北美市场进口一些车型。

“汇率让每个人都面临压力，对整个（汽车）系统造成压力，”他说。

本田也正在扩大墨西哥的生产业务。该公司称，其北美85%的产量来自当地工厂。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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