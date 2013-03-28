中日摩擦令日产推后实现中国市场增长计划

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月27日（记者 Ben Klayman） - 雷诺-日产首席执行官Carlos Ghosn周三在纽约汽车展间隙接受路透旗下Reuters Insider采访时称，中日政治摩擦导致日产汽车 将占有中国市场10%份额的计划推后一年。
Ghosn表示，日产团队达到目标的最后期限从2016年推后到了2017年。日产目前在华市场份额在6.5%-7%，是日本汽车厂商中份额最大的。2012年6月当季，日产称中国市场份额为7.6%，当时中日摩擦还未发生。
“我们实际上失去了一年，因此我多给他们一年时间达到目标……希望中日关系越来越好。”Ghosn随后再次接受路透采访时说道。
“销售正在恢复正常，正在回升至去年的水平，这是好消息。”Ghosn对Reuters Insider表示。
他指出，日产在中国市场销量回升的速度高于丰田汽车 和本田汽车 等竞争对手。
当谈及此前宣布的在中国建设雷诺工厂的计划时，Ghosn表示公司只需要获得中国政府的最终批准即可。
他表示，除了等待也做不了什么别的。“万事俱备，只欠东风。我估计年底前或能有所进展。”(完) --编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%