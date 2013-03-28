中日摩擦令日产推后实现中国市场增长计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月27日（记者 Ben Klayman） - 雷诺-日产首席执行官Carlos Ghosn周三在纽约汽车展间隙接受路透旗下Reuters Insider采访时称，中日政治摩擦导致日产汽车 将占有中国市场10%份额的计划推后一年。

Ghosn表示，日产团队达到目标的最后期限从2016年推后到了2017年。日产目前在华市场份额在6.5%-7%，是日本汽车厂商中份额最大的。2012年6月当季，日产称中国市场份额为7.6%，当时中日摩擦还未发生。

“我们实际上失去了一年，因此我多给他们一年时间达到目标……希望中日关系越来越好。”Ghosn随后再次接受路透采访时说道。

“销售正在恢复正常，正在回升至去年的水平，这是好消息。”Ghosn对Reuters Insider表示。

他指出，日产在中国市场销量回升的速度高于丰田汽车 和本田汽车 等竞争对手。

当谈及此前宣布的在中国建设雷诺工厂的计划时，Ghosn表示公司只需要获得中国政府的最终批准即可。