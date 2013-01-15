中日紧张关系影响日产在华投资计划

路透底特律1月14日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩（Carlos Ghosn）周一在底特律车展上称，在中日关系改善前，日产仍将对未来在华投资保持审慎。

之前三大日本车厂均表示，中国消费者的反日情绪继续打压其在华销售，降幅介于16-30%。

戈恩接受路透采访时说，除非两国关系完全正常化，否则对每个投资决定都必须仔细斟酌，要考虑到未来的风险。

他说：“目前为止，我们已经决定了的投资仍维持。至于进一步追加投资，一方面可能因两国关系明朗化受益，但另一方面又可能因两国关系的不确定性而受创。”

他透露，这其中包括日产拟在中国生产英菲尼迪的计划。

9月中日关系因岛屿争端骤然紧张，引发中国民众抗议事件以及抵制日货的浪潮。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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