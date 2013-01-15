中日紧张关系影响日产在华投资计划

金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升 股价回吐
路透香港4月6日 - 受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。
路透底特律1月14日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩（Carlos Ghosn）周一在底特律车展上称，在中日关系改善前，日产仍将对未来在华投资保持审慎。
之前三大日本车厂均表示，中国消费者的反日情绪继续打压其在华销售，降幅介于16-30%。
戈恩接受路透采访时说，除非两国关系完全正常化，否则对每个投资决定都必须仔细斟酌，要考虑到未来的风险。
他说：“目前为止，我们已经决定了的投资仍维持。至于进一步追加投资，一方面可能因两国关系明朗化受益，但另一方面又可能因两国关系的不确定性而受创。”
他透露，这其中包括日产拟在中国生产英菲尼迪的计划。
9月中日关系因岛屿争端骤然紧张，引发中国民众抗议事件以及抵制日货的浪潮。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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