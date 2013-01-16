英菲尼迪寄望中国未来市场增长

路透底特律1月15日(记者 Paul Lienert) - 日产汽车(7201.T)旗下豪华车品牌英菲尼迪总裁约翰·德·尼琛（Johan de Nysschen）周二表示，从中期来看，英菲尼迪将有半数在日本之外生产。

约翰·德·尼琛在一场行业会议上表示：“随着公司重新规划和转变战略重点，英菲尼迪计划在2017年前推出四款新车型，包括一款跨界车、两款轿车以及一款诱人的性能车。”

就在英菲尼迪发布首辆豪华汽车Q45近14年后，英菲尼迪依然在很大程度是一个以美国市场为中心的品牌，其他海外销售较少，在日本更无销售。

尽管去年在美国市场的销量增加近22%，英菲尼迪在美国豪华车市场的排名依然处于第七位，介于奥迪和福特公司的林肯品牌之间。

德·尼琛表示，美国依然是英菲尼迪的主要市场，但公司开始将营销重点转移至不断增长的中国豪华车市场。

德·尼琛刚刚就职七个月，但已经开始对该品牌进行大刀阔斧的调整。他此前曾担任大众汽车旗下奥迪在美国的总裁。

他在底特律出席世界汽车业新闻大会（Automotive News World Congress）时表示：“将中国开发成英菲尼迪继美国之后的第二大市场至关重要。”

该品牌也正在研究进入日本的可能性。目前日本是英菲尼迪多数现有车型的产地。

但德·尼琛表示，至少未来10年时间，欧洲将不会是英菲尼迪的重点关注对象。（完）

编译：靳以雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。