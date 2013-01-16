英菲尼迪寄望中国未来市场增长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者/Paul Lienert
路透底特律1月15日 - 日产汽车 旗下豪华车品牌英菲尼迪总裁约翰·德·尼琛（Johan de Nysschen）周二表示，从中期来看，英菲尼迪将有半数在日本之外生产。
约翰·德·尼琛在一场行业会议上表示："随着公司重新规划和转变战略重点，英菲尼迪计划在2017年前推出四款新车型，包括一款跨界车、两款轿车以及一款诱人的性能车。"
就在英菲尼迪发布首辆豪华汽车Q45近14年后，英菲尼迪依然在很大程度是一个以美国市场为中心的品牌，其它海外销售较少，在日本更无销售。
尽管去年在美国市场的销量增加近22%，英菲尼迪在美国豪华车市场的排名依然处于第七位，介于奥迪和福特公司的林肯品牌之间。
德·尼琛表示，美国依然是英菲尼迪的主要市场，但公司开始将营销重点转移至不断增长的中国豪华车市场。
德·尼琛刚刚就职七个月，但已经开始对该品牌进行大刀阔斧的调整。他此前曾担任大众汽车旗下奥迪在美国的总裁。
他在底特律出席世界汽车业新闻大会（Automotive News World Congress）时表示："将中国开发成英菲尼迪继美国之后的第二大市场至关重要。"
该品牌也正在研究进入日本的可能性。目前日本是英菲尼迪多数现有车型的产地。
但德·尼琛表示，至少未来10年时间，欧洲将不会是英菲尼迪的重点关注对象。（完）
编译：靳以雯 发稿：王凤昌(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。