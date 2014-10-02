日本个股：丰田维持欧洲销量目标不变，无惧俄罗斯市场下滑

Leroy说，虽然俄罗斯的高端汽车销售下滑了8%，但入门级汽车销售大幅减少了25-30%，使丰田汽车的许多竞争对手受到打击。

丰田的凯美瑞(Camry)和雷克萨斯(Lexus)等品牌帮助该公司今年在俄罗斯的市场份额上升了1%，即便俄罗斯整体汽车市场在萎缩。

Leroy说，丰田预计今年在欧洲的汽车销量将由2013年的847,530辆增长至略高于865,000辆，2015年在欧洲销售100万辆汽车的目标不变。

不过，对今年车市复苏速度过于乐观的竞争对手都已经被迫减产，其中包括福特 和PSA标致雪铁龙 。

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