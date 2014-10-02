日本个股：丰田维持欧洲销量目标不变，无惧俄罗斯市场下滑

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
Leroy说，虽然俄罗斯的高端汽车销售下滑了8%，但入门级汽车销售大幅减少了25-30%，使丰田汽车的许多竞争对手受到打击。
丰田的凯美瑞(Camry)和雷克萨斯(Lexus)等品牌帮助该公司今年在俄罗斯的市场份额上升了1%，即便俄罗斯整体汽车市场在萎缩。
Leroy说，丰田预计今年在欧洲的汽车销量将由2013年的847,530辆增长至略高于865,000辆，2015年在欧洲销售100万辆汽车的目标不变。
不过，对今年车市复苏速度过于乐观的竞争对手都已经被迫减产，其中包括福特 和PSA标致雪铁龙 。
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(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 蔡美珍)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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