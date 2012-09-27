中国经济放缓成豪华车厂商心头患

路透9月26日电（Andreas Cremer）---过去三年来，宝马(BMWG.DE)、奥迪(VOWG_p.DE)和梅赛德斯(DAIGn.DE)等豪华车厂商得益於中国市场的旺盛需求，但这种情况可能将发生变化。

虽然各大豪华车品牌将在本周的巴黎车展上展示高端车型，有售价146,600美元的奥迪顶级R8，还有售价126,000美元的保时捷四驱911等，但这些车的命运却得取决於千里之外的中国，中国豪华车市场已呈饱和迹象。

中国经济放缓，对豪华车市场的影响已然呈现。这对欧洲汽车厂商来说非常关键，因为它们斥重资于在中国建合资工厂，以绕开高额的车辆进口关税。

戴姆勒9月20日警告称，旗下梅赛德斯今年利润将下滑，因在中国市场的竞争加剧，且受欧洲危机冲击。

之前一天，保时捷也表示，明年将削减产出和支出，以抵消销售放缓带来的影响。

研究机构Bernstein分析师沃伯顿（Max Warburton）在9月25日发布的研究报告中写道：“近年来，中国市场的豪华车消费有点过度了。现在我们看到，要保持在中国市场的高利润，面临诸多风险。”

2010年以来在中国市场的豪华车销售一路劲增，因中国百万富翁队伍壮大，这使得中国市场成为了豪华车厂商的重要利润推动力量。

而由於过去六个季度中国经济增长减速，一些豪华车买家更青睐较小的车型，这影响到厂家定价能力，并导致库存增加。

研究机构IHS Automotive驻上海分析师朱斌（音）表示，德国厂商在中国豪华车市场的领先地位无虞，虽然它们向中国市场投放量确实过大，导致经销商库存增加，不得不大幅降价优惠。

朱斌称，主要豪华车厂商仍对中国市场寄予厚望，德国车企将保持主导地位。

他认为中国豪华车市场动能不会大幅减退，称降价促销会重新刺激需求，夏季以来需求已回升。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。