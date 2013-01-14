路透专访: 保时捷今年获利或下滑,因工厂扩建致支出增加--CEO

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透柏林1月11日 - 保时捷追求创纪录获利的计划或将在今年受挫,因欧洲市场需求低迷,且扩建工厂和销售网络的支出增加.
保时捷首席执行官Matthias Mueller向路透表示,美国及中国汽车市场需求稳定,仅是勉强弥补了欧洲业务趋弱的表现.大众汽车(Volkswagen) 控股的保时捷将在下周举行的底特律车展上,展出其畅销车型Cayenne的Turbo S版本.
"欧洲市场的情况向来严峻,"Mueller在保时捷斯图加特总部接受采访时称.
他还表示,现在还不清楚,作为保时捷核心市场的欧洲市场表现能否回到2008年信贷紧缩发生前的水平.保时捷欧洲市场销售占其总销量的逾三分之一,而诸如售价90,417欧元的四驱911车型在欧洲市场的获利最高.
"我们必须弥补这些从欧洲市场丧失的利润,"Muller说.
保时捷正押注于其下一款车型--紧凑型运动多功能车(SUV)Macan,以期从2014年开始提升销量.该公司还在中国每月增加一家经销商,挖掘那里的"巨大需求",中国是保时捷的第二大市场.与此同时,该公司正在亚特兰大建造新的美国总部.
保时捷2012年营业利润料超过2011年20.5亿欧元.Muller表示,今年的目标为至少达到该水平.
Muller说,欧洲汽车消费者紧缩开支,将会使2013年该地区的销量增幅低于2012年接近18%的水平.保时捷2012年全球销量达到14万台的纪录高位,欧洲销量约为5万台.
欧元区危机打压市场需求,令欧洲汽车市场销量降至近20年来最低水平.研究机构IHS Automotive预测,2013年该地区汽车销量将进一步萎缩10.8%,降至1,320万台.(完)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38