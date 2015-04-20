“小即美”：紧凑型轿车在中国更有前景--奥迪中国总裁

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月20日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 奥迪中国业务总裁冯德睿（Dietmar Voggenreiter）周一表示，紧凑型轿车日渐成为奥迪在华销售的主要动力，因中国蓬勃发展的中产阶级寻求更可负担的奢侈品牌汽车。
小型豪华车大大促进了奥迪与其它豪华车制造商的销量，奥迪是大众汽车 的利润引擎。所有豪车厂商都渴望促进在华业务发展。
即便中国经济25年来的最低增速抑制了销售增长，外国汽车制造商仍继续将资金投入在华工厂。
冯德睿称，奥迪看到中国消费者的“平价”奢侈品支出增速更为强劲，驱动中国消费者从大车型转向更小车型。冯德睿称，更小车型将成为中国市场的“关键增长引擎”。
“那意味着中档汽车--对于我们来说是A4和Q5--以及紧凑型汽车未来会迅速增长。这些是增速最快的细分市场，”他在周一上海车展期间举行的一场圆桌活动上说道。
冯德睿称，小型车与大型车之间的比例将更加趋向美国等成熟汽车市场的水平；这些成熟汽车市场中，小型车占比65%。目前，中国较大型豪车占到销量的45%，而小型车占55%。
冯德睿称，中国的豪车市场增长空间很大，并将超越其它车型的表现。他指出，中国豪车销售占到总销量的9%，而在更成熟的市场上这个比例为13-15%。（完）
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