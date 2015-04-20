“小即美”：紧凑型轿车在中国更有前景--奥迪中国总裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月20日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 奥迪中国业务总裁冯德睿（Dietmar Voggenreiter）周一表示，紧凑型轿车日渐成为奥迪在华销售的主要动力，因中国蓬勃发展的中产阶级寻求更可负担的奢侈品牌汽车。

小型豪华车大大促进了奥迪与其它豪华车制造商的销量，奥迪是大众汽车 的利润引擎。所有豪车厂商都渴望促进在华业务发展。

即便中国经济25年来的最低增速抑制了销售增长，外国汽车制造商仍继续将资金投入在华工厂。

冯德睿称，奥迪看到中国消费者的“平价”奢侈品支出增速更为强劲，驱动中国消费者从大车型转向更小车型。冯德睿称，更小车型将成为中国市场的“关键增长引擎”。

“那意味着中档汽车--对于我们来说是A4和Q5--以及紧凑型汽车未来会迅速增长。这些是增速最快的细分市场，”他在周一上海车展期间举行的一场圆桌活动上说道。

冯德睿称，小型车与大型车之间的比例将更加趋向美国等成熟汽车市场的水平；这些成熟汽车市场中，小型车占比65%。目前，中国较大型豪车占到销量的45%，而小型车占55%。