戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月19日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
“我们正在与包括滴滴在内的主要业者，商讨我们可以如何发展，”Troska在上海车展上对记者说。
“所有谈判都处在初级阶段，”戴姆勒发言人Simonette Illi之后补充说。
戴姆勒还表示，公司定期与滴滴等主要打车服务企业会面。
另外，戴姆勒执行长(CEO)蔡澈(Dieter Zetsche)表示，通过继续与合资企业合作伙伴北京汽车(1958.HK)合作，有在中国增产的潜力。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。