戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作

路透上海4月19日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。

“我们正在与包括滴滴在内的主要业者，商讨我们可以如何发展，”Troska在上海车展上对记者说。

“所有谈判都处在初级阶段，”戴姆勒发言人Simonette Illi之后补充说。

戴姆勒还表示，公司定期与滴滴等主要打车服务企业会面。

另外，戴姆勒执行长(CEO)蔡澈(Dieter Zetsche)表示，通过继续与合资企业合作伙伴北京汽车(1958.HK)合作，有在中国增产的潜力。(完)