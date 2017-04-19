（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划

(更正：译文第一段有误，改为“考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间”，非“考虑限制插电式汽车的销售配额”。)

路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。

汽车业的高层将利用上海车展展示多款纯电动汽车和插电式混合动力汽车。但另一方面很多人担心，在行驶同样里程的情况下，电动汽车相较于汽油车仍过于昂贵。上海车展本周五向公众开放。

虽然在政府政策的支持下绿色能源汽车销量激增，使得中国成为全球主要电动汽车市场，但如果没有政府支持，电动汽车很难引起消费者兴趣。去年电动汽车在整个中国汽车市场2,800万辆的销量中占比不到2%。

在中国电动汽车市场唱主角的都是本地车企，包括国企北汽集团和巴菲特(Warren Buffett)支持下的比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)。其中多数车价格相对便宜，所行里程有限。

中国政府已提出汽车厂商大幅提高新能源汽车销量的要求，否则(车企)将面临受罚的风险。但在同时，政府今年将削减对新能源汽车的补贴五分之一，此举可能加大车企在新能源车型上的亏损，并打击消费者购买此类汽车的意愿。

决策者称2020年之前逐步削减补贴，从而使车企脱离政府的支持，并为电动汽车创造一个可持续发展的市场。行业官员及专家认为，尽管补贴大幅下降，但到2020年汽车燃料效率规定将更为严格，将迫使车企更加依赖电动车来提高平均燃料效率。

**现在就行动**

车企高管称，长远看中国料将坚持推广电动车，他们必须现在就投资研发电动车以做好准备。

“我们不再犹豫不前。不论是要求变了、或是在调整、或者其它情况，最重要的就是电动车将...在中国以及其它市场上发挥越来越大的作用，”福特汽车(F.N)首席执行官Mark Fields本月在一场预展活动上告诉记者。

车企高管预计，到2020年前后，车企销售的车辆中新能源车积分比例将被要求达到12%。根据电动化程度和行驶里程，每辆新能源车获得不同的积分数。

汽车厂商与政府官员已就中国的电动车政策协商了数年。

9月公布的最新草案显示，政府要求车商明年销售中纯电动车与混合动力车的积分比例要相当于总销量的8%，2019年及2020年须分别提高至10%及12%。不过最近政府暗示可能会放宽达标时程。

无论政府设定什么样的目标，车商别无他法只能配合。根据中国汽车工业协会说法，中国目前为全球最大汽车市场，今年料将继续成长，不过增幅料放缓至5%。

这也就是车商在力抗美国电动车规定之际，却前仆后继地在中国开发更多混合动力及纯电动车的原因。

**新车款**

举福特汽车为例，该公司称2018年将在中国推出蒙迪欧Energi混合动力车，也就是福特在美国少量推出的Fusion Energi版本。该公司同时计划未来五年在中国推出纯电动的运动型车(运动休旅车，SUV)。

通用汽车(GM.N)是中国前几大车厂之一，公司计划在2020年之前推出至少10款新能源汽车(NEV)。为了提振新能源汽车产品线增长，通用汽车已经在上海盖了一座电池组装厂，应可在明年准备好量产电池组。

继奥迪A6L轿车，以及周二稍晚公布插电式混合动力辉昂(Phideon)轿车后，大众汽车计划基于当前技术，在2020年前推出13款新能源汽车。而且还计划在2020-2025年间再推出10款电动汽车。

一位发言人告诉路透，大众汽车希望与安徽江淮汽车(600418.SS), 成立一家只生产新能源汽车的合资公司，该合资公司生产的车型不包括在上述计划内。大众汽车1月时表示，大众-江淮首辆汽车可能将于明年投产。

中国推动电动汽车发展，给日本丰田汽车(7203.T)带来压力，促使丰田反思其先前对电池动力技术的疑虑。丰田表示，将在日本国内生产插电式混合动力车并在中国销售，从2018年开始。但丰田未说明何时在中国市场推出全电动汽车。

诚然，即便汽车制造商重新承诺将生产更多新能源汽车，但还不清楚它们在市场上投放这种汽车的力度如何。

“中国的所有汽车制造商仍在试图厘清更加严格的能源效率监管措施的含义，以及是否增加合格新能源汽车的产量，抑或从其他汽车制造商包括合作伙伴处购买新能源汽车积分。”咨询公司IHS Markit Automotive驻上海亚太区董事总经理James Chao表示。(完)