福特在华首发全新版旗舰车型金牛座

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/底特律4月18日 （记者 Norihiko Shirouzu/Joseph White） - 福特汽车 在上海全球首发全新设计版金牛座（Taurus）轿车，凸显了美国消费者从大型轿车转到更宽敞、更实用的跨界运动型多用途车（SUV）的趋势。

中国市场也有这种类似趋势，但中国消费者对大型轿车的需求仍然相当大，而美国消费者的这种需求却已停滞。

据汽车专业调查公司IHS Automotive，中国的大型轿车市场已经超越美国，去年售出约400万辆，超过了美国的360万辆。IHS预计，到2020年这个差距将进一步拉大，届时中国将售出530万辆大型汽车，而美国为370万辆。

周六在上海国际车展开幕前举行的新闻发布会上，福特推出了这款全新设计版金牛座。福特称，这款车专为中国市场打造，不会在美国销售。

福特没有说明这款新车型是否或者何时将会取代美国现有的金牛座车型。

福特发言人Craig Von Essen称，福特在中国推出全新版金牛座，瞄准青睐宽敞后座与更保守设计的商务人士与企业家。福特将携手长安汽车 在杭州生产这款新车。

“中国市场销售的大型轿车是奢侈品，而奢侈品牌与普通品牌之间存有一个空白，我们的目标市场就是这个空白，”福特中国董事长兼CEO罗礼祥（John Lawler）在上海车展间隙向路透表示。

全新版金牛座不会是福特在华销量领先车型。但IHS Automotive亚太区董事总经理James Chao称，福特需要金牛座这样的一款高端旗舰汽车，因为中国消费者正从普通中型轿车转向价格更贵的轿车，对金牛座这样的汽车需求逐渐增长。(完)