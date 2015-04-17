独家：吉利准备挟小型跨界休旅车进军欧美市场

资料图片：2014年4月北京国际车展上展出的一款吉利概念车。 REUTERS/Jason Lee

路透北京4月17日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 中国汽车制造商吉利汽车计划明年底开始生产一款小型跨界休旅车，这是吉利与沃尔沃共同打造的紧凑型模块化平台（CMA）推出的第一款车。

两名吉利的高管称，这款车尚未命名，将于2017年初在中国上市销售，距此大约一年后登陆多个欧洲市场，最后进入美国市场。其中一位高管最近离开了吉利。

这款新车将基于吉利与沃尔沃汽车开发的一个名为“紧凑型模块化平台”（CMA）的共享平台和发动机技术。吉利在大约五年前从福特(F.N)手中买下了当时陷入困境的沃尔沃。

吉利与沃尔沃的合作，被视为中国企业努力消化并管理收购来的消费者品牌的一个可能样板。在吉利掌门人李书福收购沃尔沃之初，许多人质疑吉利这个“新手”能否在保住沃尔沃高端品牌的同时扭转乾坤。

其中一名知情人士称，李书福欲通过这款基于CMA的汽车向全世界宣布，吉利已准备好进军欧美市场。该人士未获得授权向媒体谈论吉利的CMA平台计划，因而不愿具名。

*新工厂*

吉利还在华东建设一家新的装配厂，该厂最终将可为吉利和沃尔沃每年生产15万辆基于CMA平台的汽车。

新厂将推出基于CMA的可替代能源版小型跨界休旅车，供应欧洲市场。吉利计划自2017年初起，在华销售汽油发动机版小型跨界休旅车，之后推出几款可替代能源车型，譬如插电式混合动力车。

上述高管们称，在向欧洲推出可替代能源汽车时，吉利意欲将自身打造成一个价格实惠的高科技汽车制造商，而不仅是一个廉价的中国品牌，并称吉利计划在欧洲打造一些旗舰展厅。

其中一位高管称，这是为了先后向欧洲及美国推出更多主流汽油车前提升吉利的品牌形象。

他表示，吉利目前计划在西班牙、葡萄牙、意大利、英国以及东欧销售这款新车，因这些市场对外国汽车开放，尤其是英国，而北欧、法国与德国却不是这样。

他表示，吉利计划在明年的日内瓦车展或者北京车展上发布这款基于CMA的跨界休旅车。

这款新车不会是吉利与沃尔沃共同打造的第一款车型，但它将是CMA平台的先锋车型。吉利最近在中国发布了GC9轿车，并正在瞄准欧洲与美国之外的新兴市场。

与此同时，沃尔沃计划通过CMA平台升级小型汽车，并在中国的新厂以及欧洲生产这些小型汽车。沃尔沃没有立即回复置评请求。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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