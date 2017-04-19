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中国财经 | 2017年 4月 19日 星期三 17:43 BJT

上海车展：玛莎拉蒂今年在华销量有望激增47%--高管

路透上海4月19日 - 菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI) (FCAU.N)公司旗下高端品牌玛莎拉蒂的负责人Reid Bigland周三表示，预计今年玛莎拉蒂汽车在中国的销量将增长47%。

他在上海车展上对记者表示，预测今年该品牌在中国的销量将在17,000-18,000辆。去年为12,250辆。

他预测今年玛莎拉蒂全球销量为55,000辆。2016年为42,000辆。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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