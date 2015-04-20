上海国际车展模特禁令引发反弹 模特“乔装”规避

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月20日 - 2015年上海国际车展周一开幕，现场令人眼花缭乱，音乐嘈杂，人声鼎沸。看台与各公司展台旁，数百名俊男靓女一边推介最新款轿车，一边散发着宣传册。

数年来，着装越来越大胆“稀少”的女模已成中国大型车展的一道“风景线”，吸引力不亚于最新款车型。今年却有不同，上海车展组委会已经决定取消本届上海车展车模展示等活动。

禁令一出，上海车展开幕式似乎略比往常低调，但模特们称许多人设法绕开禁令。

“今年我们不叫模特，因为他们取消了车模，”戴俊（音译）说道。25岁的戴俊身穿时髦西服，站在新车旁边，是一家欧洲豪车厂商的兼职模特。

其他模特则作为“高级销售顾问”或者“导游”出现，随身带着品牌信息与赠品，穿的裙子也长了一些。许多模特站在车旁边摆姿势接受拍照，尽管车展前有传闻说这种行为是不允许的。

“我听到组委会禁止了模特，但我觉得这只是个技术性问题，”车展上20岁的爱沙尼亚车模Kate说道。她拒绝透露姓氏。

“趣味低下的表演”

中国的车展上，模特们担当的角色可谓不少。一些汽车制造商招募车模，作为吸引目标人群的营销策略。另有一些厂商雇佣模特仅仅只是为了增加人气。每年中国各地有数百场小型车展，一些车展中模特们或是表演吞蛇，或是表演与鳄鱼接吻，甚至裸姿出现，以此试图吸引眼球。

尽管中国数周前已宣布计划禁止车展出现模特与儿童，但新浪微博与微信等社交媒体仍有招聘“专业模特”的广告，广告要求模特须“身高超170厘米”，不能有“痘痘”。

2015上海国际车展女发言人何莹蕊在通过电子邮件发给路透的评论中称，本届上海车展已禁止模特，车展组委会希望汽车厂商将“坚决杜绝恶意炒作和各类趣味低下、伤风败俗等各种不文明现象的发生”。

模特禁令引发了中国网民的反弹，与今年1月《武媚娘传奇》遭“剪胸”引发的反应差不多。

“有（比禁止模特）更好的方法处理着装过少的模特，譬如对领口多低作出规定，”上海英模文化发展有限公司总裁郑屹表示。“我认为一两年内，事情会恢复正常。”（完）