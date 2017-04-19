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中国财经 | 2017年 4月 19日 星期三 15:44 BJT

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管

路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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