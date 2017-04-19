中国本土电动车商计划在价格上围剿特斯拉Model 3轿车

路透上海4月19日 - 虽然特斯拉(TSLA.O)面向“大众市场”的Model 3轿车要到明年才能登陆中国，但一些中资智能电动车初创企业已经摩拳擦掌，准备推出与该公司相抗衡的汽车。

对于知行(Future Mobility)、威马汽车和奇点汽车等领先的中资电动车企业而言，关键在于他们将在中国本土进行生产，这样使他们能够与特斯拉Model 3在价格上比拼。

特斯拉对该款车在美国的定价预计3.5万美元起。对于中国消费者，预计还要再加25%的进口税。

上述三家中资电动车的创始人与CEO均承认，Model 3是他们要打败的车型。

他们在上海车展前对路透表示，未来几个月他们计划推出的汽车定价约为30万元人民币(大约4.35万美元)或更低。上海车展将于周五对公众开放。(完)