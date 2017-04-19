中国本土电动车商计划在价格上围剿特斯拉Model 3轿车

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月19日 - 虽然特斯拉(TSLA.O)面向“大众市场”的Model 3轿车要到明年才能登陆中国，但一些中资智能电动车初创企业已经摩拳擦掌，准备推出与该公司相抗衡的汽车。
对于知行(Future Mobility)、威马汽车和奇点汽车等领先的中资电动车企业而言，关键在于他们将在中国本土进行生产，这样使他们能够与特斯拉Model 3在价格上比拼。
特斯拉对该款车在美国的定价预计3.5万美元起。对于中国消费者，预计还要再加25%的进口税。
上述三家中资电动车的创始人与CEO均承认，Model 3是他们要打败的车型。
他们在上海车展前对路透表示，未来几个月他们计划推出的汽车定价约为30万元人民币(大约4.35万美元)或更低。上海车展将于周五对公众开放。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。