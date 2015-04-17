中国本土车企发力SUV车型 销售猛增让外资大厂不安

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京4月17日（记者 Jake Spring） - 两年前，中资品牌在中国市场运动型多功能车（SUV）销量前十排行中仅占一席。今年前三个月这个排行榜上的中资车型占到了八席。这显示中资企业可能已经发现与外资厂商在华竞争的最佳着力点。
尽管享有政府的优惠政策，中国本土车企在轿车销售上仍未能与大众汽车(VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)形成真正的竞争，将矛头转向更加宽敞的SUV市场则可能带来更多成功。
“国内SUV市场进入快速成长期，市场规模扩大，有更多的自主品牌开始发力，”比亚迪002594.SS(1211.HK)的一名女发言人在邮件中称。
“并且比亚迪、长城、吉利等自主品牌近年来技术品质服务都进步巨大。”
去年，中国SUV车型零售销量增长了30%多，达到了382万辆。随着中国购车者变得更富裕，在交通拥堵的大城市还面临限购问题，于是益发喜欢购买更宽敞的大型车。
美国汽车专业调查公司IHS Automotive预计，今年中国SUV销量将增长逾20%，明年增长率将回落到个位数。
在本周的上海车展上，重庆长安000625.SS和长城汽车(601633.SS)(2333.HK)都将发布新款热销SUV车型的最新款。比亚迪等其他车企也可能抓紧发布新车，赶搭SUV市场热销潮。
图表：中国SUV车型销售 link.reuters.com/paz34w
中国汽车厂商瞄准SUV车型，恰好在市场热度启动之时，以合适的产品和价格先于外资车企占据了有利的位置。
这也是中国车企多年来集中力量开发外形炫酷且质量“足够好”的SUV车型策略的开花结果。
咨询机构Automotive Foresight上海公司总经理张豫称，“因为本土车企无法在轿车上进行竞争，最近几年始终致力于推出更多SUV车型。”
Automotive Foresight的数据显示，2014年，中资企业发布了18款SUV，而外资厂商仅发布了11款。
新入选中国前十大SUV的车型都基于轿车底盘，而定价足以吸引首次购车者。
长城汽车的哈弗H2起价9.98万元，长安CS75起价10.88万元，而本田汽车(7267.T)的CR-V车型，大体可与哈弗H6相提并论，起价为19.38万元。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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