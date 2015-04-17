中国本土车企发力SUV车型 销售猛增让外资大厂不安

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jake Spring
路透北京4月17日 - 两年前，中资品牌在中国市场运动型多功能车（SUV）销量前十排行中仅占一席。今年前三个月这个排行榜上的中资车型占到了八席。这显示中资企业可能已经发现与外资厂商在华竞争的最佳着力点。
尽管享有政府的优惠政策，中国本土车企在轿车销售上仍未能与大众汽车 和通用汽车 形成真正的竞争，将矛头转向更加宽敞的SUV市场则可能带来更多成功。
“国内SUV市场进入快速成长期，市场规模扩大，有更多的自主品牌开始发力，”比亚迪 的一名女发言人在邮件中称。
“并且比亚迪、长城、吉利等自主品牌近年来技术品质服务都进步巨大。”
去年，中国SUV车型零售销量增长了30%多，达到了382万辆。随着中国购车者变得更富裕，在交通拥堵的大城市还面临限购问题，于是益发喜欢购买更宽敞的大型车。
美国汽车专业调查公司IHS Automotive预计，今年中国SUV销量将增长逾20%，明年增长率将回落到个位数。
在本周的上海车展上，重庆长安 和长城汽车 都将发布新款热销SUV车型的最新款。比亚迪等其他车企也可能抓紧发布新车，赶搭SUV市场热销潮。
图表：中国SUV车型销售 link.reuters.com/paz34w
中国汽车厂商瞄准SUV车型，恰好在市场热度启动之时，以合适的产品和价格先于外资车企占据了有利的位置。
这也是中国车企多年来集中力量开发外形炫酷且质量“足够好”的SUV车型策略的开花结果。
咨询机构Automotive Foresight上海公司总经理张豫称，“因为本土车企无法在轿车上进行竞争，最近几年始终致力于推出更多SUV车型。”
Automotive Foresight的数据显示，2014年，中资企业发布了18款SUV，而外资厂商仅发布了11款。
新入选中国前十大SUV的车型都基于轿车底盘，而定价足以吸引首次购车者。
长城汽车的哈弗H2起价9.98万元，长安CS75起价10.88万元，而本田汽车 的CR-V车型，大体可与哈弗H6相提并论，起价为19.38万元。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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