雷克萨斯寻求以前卫设计在豪华车市场脱颖而出

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京4月18日（记者 Norihiko Shirouzu） - 大也许是美，但是丰田汽车(7203.T)全球首席设计师却在押注雷克萨斯品牌应该走前卫路线，尤其是在该车型的纺锤形进气格栅设计上。
雷克萨斯首席设计师兼全球业务负责人福市笃雄（Tokuo Fukuichi）称，这种在设计上的休克疗法让雷克萨斯品牌，乃至普遍保守的丰田品牌，拥有此前缺少的出众前脸。
尽管有些行业对手和设计专家称，这种锯齿状梯形格栅完全就是个丑八怪，63岁的福市笃雄却坚持这种大变脸，并称这将令雷克萨斯较德国的宝马、奥迪和梅赛德斯奔驰拥有“独特的”优势，尤其是在包括中国在内的新兴市场，这里的消费者宁愿多花钱也要拥有与众不同的汽车。
福市笃雄称，丰田汽车由设计委员会，通常是数十人的团队，来设计车型的时间太长了。“结果就是设计风格保守，大家都能接受，又没有谁会格外喜爱它。我们过去努力让所有人都满意，现在我们在雷克萨斯上尝试让十个人里面就有一个人满意。”
“丰田汽车社长丰田章男让我回来时，告诉我他要让我们的汽车看上去很酷。这意味着他认为我们的车不诱人，”福市笃雄在介绍当初为何这样设计前脸格栅时说道。
这位设计师的信条就是冒险，让自己的作品在竞争中脱颖而出，就像是一位电影明星利用其他人认为其长相中的缺点赢得观众，在这行里超美的服装模特不会给人留下长期的记忆。
对雷克萨斯来说，这个缺陷就是纺锤形的格栅，这种设计最初在2010年悄然出现在雷克萨斯CT车型上，随后又应用在重新设计的雷克萨斯GS车型上。
这种设计虽说让丰田内外很多人无法接受，但是也赢得了不少粉丝。2010年以来，雷克萨斯全球销量增长了42%，2014年达到58.3万辆。
福市笃雄对其大胆的设计自有想法。“我除了自己的生命，没有其他什么可以输的，如果这招不灵，我准备好随时退休，”他说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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