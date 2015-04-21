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亚洲 | 2015年 4月 21日 星期二 10:56 BJT

日本个股：丰田汽车计划提高混合动力车在华销量--高管

路透4月21日 - 日本丰田汽车 周二表示，到2020年需要扩大混合动力汽车在中国的销量，以达到中国严格的燃油效率标准。

丰田(中国)董事长大西弘致(Hiroji Onishi)在上海车展表示，到2020年混合动力车占在华销量的比例需要达到30%。

大西弘致称，正在与合作伙伴一汽集团就扩大产能进行磋商。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)

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