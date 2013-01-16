特写：丰田打破传统设计风格 追求个性

记者/Yoko Kubota

路透日本丰田1月14日 - 当福市笃雄（Tokuo Fukuichi）重新回到丰田 担任设计主管时，社长丰田章男只对他提出了一个简单的要求，就是要设计简单且酷劲十足的汽车，但这被他冒险拒绝了。

"我对社长先生说，光是酷还不够，"福市笃雄对路透说道。“丰田已努力改进了难看的部件，车型也变得更为好看。丰田最缺的是个性。”

现年61岁的福市笃雄深谙什么是个性。在1980年代后期，他设计出了第一代普瑞维亚（Previa），该车型亦被称为子弹头，是一款让人非爱即恨的车型。

丰田章男认为公司忽视了汽车的娱乐性和刺激性，并准备改革古板且由工程师主导的设计过程，而福市笃雄正是这项工作的合适人选。2011年，丰田章男做出罕见举动，邀请福市笃雄重新加入丰田。福市笃雄之前离开丰田加盟了关东汽车工业株式会社（Kanto Auto Works）。

两年过去后，丰田的设计开始显示改变迹象。从高端品牌雷克萨斯的纺锤形格栅设计到掀背式Auris的尖角前大灯设计，丰田在一步步地摆脱"平淡无奇"的设计风格。

然而，并非所有人都对这样的变化感到高兴。在去年6月的股东大会上，雷克萨斯全新外形引发抱怨，让不同的意见开始浮出水面。但福市笃雄对此并不担心。

"如果现在不冒险，那我们就没有未来，"他说道。

"设计民主不复存在."

分析人士称，作为全球按销量计最大的汽车厂商，丰田一直被推动着进行改变。丰田可以说是在夹缝中生存，不仅要与宝马 、大众 奥迪这样以设计取胜的品牌竞争，还要与迅速壮大的现代汽车 等争抢市场，现代汽车推出的大众化车型凭借大气的外观而饱受赞誉。

"竞争对手都在变强，他们在安全技术和油耗方面普遍都有改进，"瑞银证券(UBS Securities)驻日本的汽车分析师Kunihiro Matsumoto说。

"因此，丰田需在其他方面做出自己的特点。对丰田而言，仍有通过设计改进产品的空间。"

丰田的高层深知，他们传统车型通常是以质取胜而非外观，像凯美瑞（Camry）等一些车型，就是凭借中庸的外形赢得了口碑。 "以前，我们的工艺重点是减少瑕疵，这使得我们的车型既不招人讨厌，也不令人为之疯狂，"福市笃雄说。

为了解决这一问题，福市笃雄打破了丰田由委员会主导设计的传统。

"民主决策（在设计过程中）不复存在，"他近期接受路透采访时说。

近年来，竞争对手现代汽车及其子公司起亚 凭借时尚外型赢得口碑，改变了他们在消费者心目中的形象。

为了迎头赶上，丰田的车型设计变得更加前卫，目标对准的则是年轻买家。

专家表示，丰田的挑战之一将是建立款式的连续性，以便消费者一眼就能认出系列车型的其中一款，就像消费者可以一眼认出奥迪或宝马一样。(完)