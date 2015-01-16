沃尔沃或扩大中国产轿车的出口市场

2013年6月5日在四川成都沃尔沃工厂拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透底特律1月15日（记者 Norihiko Shirouzu） - 瑞典车企沃尔沃（Volvo Car Group）执行长Hakan Samuelsson称，公司可能向亚太及其他地区市场出口更多中国生产的轿车。

该公司本周稍早宣布，计划向美国出口成都工厂一年多前开始生产的S60L车型。沃尔沃的母公司是中国浙江吉利控股集团。

这款车型在美国市场将被称之为沃尔沃S60 Inscription。Samuelsson称，公司计划今年在美国销售1,500辆S60 Inscription，最终的目标是年销量达到5,000辆。

Samuelsson被问及有关向美国以外市场出口中国工厂生产车型时称，未来“可能会有与S60 Inscription类似的情况”。

“我们不排除任何可能性，但对用户来说得是有吸引力的产品，在成本方面也得合理，”Samuelsson本周早些时候在车展间隙对路透说。

“我们希望在亚太市场增长，”他说。他还称，公司可能向东南亚地区出口中国产的轿车。

除了S60 Inscription，Samuelsson称公司还可能考虑出口中国生产的基于新开发平台的大型轿车，该新车在内部被称为S90。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。