《独家新闻》沃尔沃计划向美国出口产自中国的汽车，并考虑在美建厂

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透北京1月11日 - 据了解沃尔沃汽车集团计划的消息人士透露，该集团计划今年向美国出口在中国生产的中型轿车，还开始考虑在美国建厂的可能性。
这两个举措对于汽车产业和沃尔沃的母公司--浙江吉利控股集团 都具有重要意义。截至目前，全球车商都没有将中国制造的汽车大量出口到美国，那些尝试这么做的中国车商也都失败。
沃尔沃在美国建厂的步伐落后于对手宝马 和奔驰(Mercedes-Benz) ，在美建厂使这两家德国车商免受汇率波动影响。
吉利控股的高管表示，沃尔沃可能向美国出口一款基于新开发的支撑技术生产的大型“战略性旗舰”轿车。除此之外，沃尔沃还将向美出口S60轿车的长轴距版本S60L。沃尔沃一年多以前开始在中国成都生产S60轿车。
这些措施旨在复苏沃尔沃在美国市场的势头。去年沃尔沃在美国的销售量较2013年下降8%，至56,371辆。美国一直是沃尔沃的最大市场，直到去年由中国所取代。沃尔沃2014年在中国卖出81,221辆汽车，增长了33%。
此外，这也是吉利复兴沃尔沃战略的一部分。沃尔沃每年的销量一直难以突破50万。受益于它侧重中国市场的战略，沃尔沃的销量处于上升势头，2014年全球卖出465,866辆汽车，较2013年增长9%。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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