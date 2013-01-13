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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 07:21 BJT

欧洲个股: 德国大众汽车称其2012年销量增长11.2%至纪录高位

但大众在不包括德国在内的西欧市场销量下降6.5%至185万辆,因欧元区债务危机打压需求.

"当前的不确定性今年将加剧,尤其是在西欧,"大众执行长Christian Klingler表示,"竞争也愈发激烈."

大众还表示,预计今年包括保时捷在内的集团在美国销量将"明显高于"60万辆.(完) (编译 李爽; 审校 于春红)

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