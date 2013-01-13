欧洲个股: 德国大众汽车称其2012年销量增长11.2%至纪录高位

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
但大众在不包括德国在内的西欧市场销量下降6.5%至185万辆,因欧元区债务危机打压需求.
"当前的不确定性今年将加剧,尤其是在西欧,"大众执行长Christian Klingler表示,"竞争也愈发激烈."
大众还表示,预计今年包括保时捷在内的集团在美国销量将"明显高于"60万辆.(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选