底特律车展第一印象：跑车受热捧,电动车遭冷遇

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律1月14日 - 车企执行长在今年底特律车展开幕式上传递出的信号相当简单：跑车抢手、电动汽车遇冷。
通用汽车 执行长艾克森（Dan Akerson）携带拥有450马力的新款Chevrolet Corvette亮相，菲亚特 执行长Sergio Marchionne对该公司售价达13万美元的玛莎拉蒂豪华跑车Quattroporte褒扬有加。而他们的竞争对手日产汽车 执行长戈恩（Carlos Ghosn）却宣布了惊人的降价消息，将销售状况不佳的Leaf电动汽车售价调降逾6,000美元。
尽管出现了这样的小意外，这些车企高管对美国汽车行业似乎普遍持乐观看法。美国汽车行业经历2009年衰退及通用汽车和克莱斯勒（Chrysler）破产双重打击后，如今已进入第四年的复苏期。
“不用努力去读塔罗牌或看茶渣占卜，2013年从结构上看正在朝正确的方向发展，将成为我在这里以来表现最佳的一年，”菲亚特执行长Marchionne说。菲亚特在四年前接管了克莱斯勒。
如果美国消费者对绿色节能车型依然持怀疑态度，他们对汽车性能及豪华车型不变的追求在底特律车展上则展示地一览无余，就连来自海外的行业官员亦是如此。
“美国汽车市场以惊人的速度和活力自行得到了复苏，”德国汽车制造商协会VDA负责人Matthias Wissmann说道。“汽车的魅力再次在美国得到了充分的演绎。”
底特律车展因兰博基尼（Lamborghini）的缺席而有所失色。兰博基尼是大众汽车 旗下的意大利跑车制造商，在2009年后退出了底特律车展。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当