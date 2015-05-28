焦点：安华高科技将以370亿美元收购Broadcom 创芯片业之最

路透5月28日 - 安华高科技(Avago Technologies) (AVGO.O) 周四同意出价370亿美元收购Broadcom Corp BRCM.O，为芯片业迄今规模最大的并购交易。这将使一家知名度不太高的公司成为业内最大厂商之一。

安华高科技面向无线与工业市场，向Broadcom股东开出的报价是170亿美元现金和价值200亿美元的安华高科技股票。

Broadcom以其连接芯片最负盛名，广泛用于苹果和三星电子的智能手机。

这是安华高科技执行长Hock Tan任内迄今最大的一笔交易。Tan自九年前掌舵安华高后，通过一系列并购把这家小型芯片厂商打造成一家价值360亿美元的大公司。

Tan通过拆分已使安华高投资组合瘦身，同时强化成长更快领域的发展。

合并后的公司将成为按营收计美国第三大半导体厂商，仅次于英特尔和高通，公司总部将设在新加坡。分析师称，这笔合并将是今年业内规模第二笔巨额交易，但不太可能是最后一笔。

以华尔街日报报导两家公司在洽谈之前的周二收盘价计算，370亿美元的定价意味着较Broadcom市值288.5亿美元溢价约28%。

**将有更多并购交易？**

需要价格更便宜的芯片与新产品来驱动可与互联网连接的电子产品，这种需求正在推动芯片产业的整合。

安华高科技与Broadcom之间的并购，将帮助双方增强与制造商讨价还价的地位。

由于移动芯片领域的竞争日益激烈，美国Broadcom的成长遇到困难。去年它的营收仅增长1.5%。

Broadcom股价周四收低1.5%至56.25美元。安华高科技上涨0.62%至142.38美元。

这两家公司表示，预期在2016年第一季结束前完成交易，并在18个月内节省7.5亿美元。一名不具名的消息人士表示，分手费是10亿美元。

安华高科技在新加坡注册，在美国加州圣何塞也有总部。该公司表示，打算利用合并后形成的公司的资金以及通过发债新筹集的90亿美元，来支付交易价格中的现金部分。

安华高科技的顾问是德意志银行、美国银行、巴克莱、花旗集团和瑞士信贷。

摩根大通担任Broadcom的顾问。(完)

(编译 张涛/李爽；审校 郑茵/王丽鑫/戴素萍)

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