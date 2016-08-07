独家：Genesys有意收购Avaya呼叫中心业务--消息

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透8月5日 - 据熟悉情况的消息人士透露，美国呼叫中心软件供应商Genesys Telecommunications Laboratories Inc正在洽谈收购同业Avaya Inc旗下联络中心业务，后者希望能以逾40亿美元成交。
在面对来自思科(Cisco Systems)(CSCO.O)、华为和Mitel Networks (MNW.TO)愈发激烈的竞争下，这宗交易将创建一家呼叫中心技术巨头。
通过该交易，全球最大的电话系统供应商之一--Avaya将剥离旗下一个重要的业务部门，以应对升至60亿美元的沉重债务负担。
这些知情人士本周称，Genesys是与Avaya接触洽谈收购交易的众多企业和私募股权公司之一，目前还无法确定双方将成功协商达成交易。
这些消息人士要求匿名，因为相关谈判保密。Genesys和Avaya拒绝置评。(完)
(编译 许娜；审校 白云)
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路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。