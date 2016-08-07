独家：Genesys有意收购Avaya呼叫中心业务--消息

路透8月5日 - 据熟悉情况的消息人士透露，美国呼叫中心软件供应商Genesys Telecommunications Laboratories Inc正在洽谈收购同业Avaya Inc旗下联络中心业务，后者希望能以逾40亿美元成交。

在面对来自思科(Cisco Systems)(CSCO.O)、华为和Mitel Networks (MNW.TO)愈发激烈的竞争下，这宗交易将创建一家呼叫中心技术巨头。

通过该交易，全球最大的电话系统供应商之一--Avaya将剥离旗下一个重要的业务部门，以应对升至60亿美元的沉重债务负担。

这些知情人士本周称，Genesys是与Avaya接触洽谈收购交易的众多企业和私募股权公司之一，目前还无法确定双方将成功协商达成交易。

这些消息人士要求匿名，因为相关谈判保密。Genesys和Avaya拒绝置评。(完)