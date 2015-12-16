成立东盟航空安全监管机构可能仍需几十年

路透曼谷/雅加达12月16日（记者 Khettiya Jittapong/Kanupriya Kapoor） - 监管人员和航空公司高管称，东南亚可能需要20年时间才能建立起一个航空安全监管机构。

亚航创始人Tony Fernandes曾带头呼吁东盟建立统一航空监管机构，称东盟机构应该为了一致性、标准化和质量向前迈进。

但东盟执行“航权开放”（Open Skies）计划就已面临诸多挑战，该计划意在2015年底前进一步开放航空服务业。

专家们称，该计划将无法按时完成，因东盟成员国间存在分歧，这凸显进一步建立统一航空监管和安全标准所面临的挑战。

和欧洲不同，东盟没有法律或执行机构推进自由化或创建监管安全和空中交通管制的地区性组织。

行业专家们指出，这主要是因为成员国不愿放弃其主权权利。

“鉴于各国发展速度（不同），我觉得短期内不可能，或许需要至少20年才能成形，”泰国官员Chula Sukmanop对路透说道。（完）