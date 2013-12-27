中国准备开放低空 私人飞机制造商有望迎来大商机

2011年4月3日在虹桥国际机场拍到的上海国际商务飞机展资料图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京12月27日（记者 方燕/Matthew Miller） -中国新兴超富阶层痴迷奢侈品，因此法拉利和劳斯莱斯等豪车在各大城市已是屡见不鲜，但由于受到严格限制，全球精英的终极身份象征--私人飞机在中国仍很罕见。

但近期相关政策的调整，表明中国正在准备向私人飞机开放空域。这或许会令商业及通用航空业迎来30年来的最大扩张。

上月，中国民航局简化私人飞机飞行审批程序，放宽私人飞机驾照获取标准。

更重要的是，中国国务院和中央军事委员会2010年发布的关于《关于深化我国低空空域管理改革的意见》付诸实施，意味着到2020年时中国将逐步取消对低空飞行飞机的管制。

对于像塞斯纳（Cessna）(TXT.N)、湾流宇航公司（Gulfstream）(GD.N)、达索航空（DassaultAviation）(AVMD.PA)、庞巴迪公司（Bombardier）(BBDb.TO)等过去10年努力建立中国业务的公司而言，这或许是他们在中国飞速增长的航空市场拓展业务的前所未有的机会。

“这公开告诉大家，中国现在像其他国家一样允许使用公务飞机和通用航空，”湾流宇航公司国际销售业务高级副总裁RogerSperry在采访中对路透说。“我没别的想法，就是觉得很乐观。”

通用航空指除不由航空公司、包机公司及军方运营航班以外的所有航班，在美国的市场规模已达1,500亿美元。

根据中国通用航空协议，中国注册的通用航空飞机只有1,610架。据国际航空器拥有者及驾驶员协会（IAOPA）秘书长CraigSpence称，美国此类飞机大约为22.8万架。

“没兴趣”

美国联邦航空局前驻华代表JosephTymczyszyn称，九年前当他向中国行业官员提到私人飞机时，得到的回答是发展商业航空是优先任务。

“当我在2004年对中国民航总局谈到通用航空时，马涛说‘别浪费你们的时间和金钱，没人会对那感兴趣’，”Tymczyszyn对路透说。

Tymczyszyn回忆道，时任民航局飞行标准司副司长的马涛是经常前往美国参观的中国民航官员之一，在美国的经历让他们开始改变立场。

然而，在中国这个军方控制80%空域的国家，扩大私人航空旅行存在诸多难以克服的障碍。

打破困境

中国民航局2010年发布指导意见，目标是到2015年开放1,000米以下空域，到2020年时将开放范围扩大至3,000米以下。

相关项目已在长春、广州和海南岛已开始试点。在不涉及军事敏感区域的情况下，这些地区的私人飞机拥有者在计划飞行前只需在前一天下午3点前提交飞行计划即可。

该试点项目2012年向其他城市扩大，还会进一步向其他地区扩大。

中国私用航空器拥有者及驾驶员协会执行秘书长柯玉宝称，这就像中国在1980年代从计划经济向市场经济转型一样。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。