太阳能飞机完成首次洲际飞行

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透摩洛哥塞拉6月5日电(记者 Zakia Abdennebi)---一架太阳能飞机周二抵达摩洛哥，完成了世界上太阳能飞机的首次洲际飞行，展示出零污染空中飞行的潜力。
“太阳驱动”号(Solar Impulse)在格林尼治时间周二3时22分从西班牙马德里起飞，在飞行了19个小时候後抵达摩洛哥拉巴特国际机场。
就在瑞士飞行员皮卡尔(Bertrand Piccard)驾驶飞机抵达拉巴特机场不久前，该项目联合发起人兼飞行员博尔施贝格(Andre Borschberg)表示，该飞机已证明了其可持续性。
他对记者表示：“飞机现在能够昼夜飞行，我们可以信赖这项技术。”
“太阳驱动”号项目开始於2003年，10年的预算为9,000万欧元(约1.12亿美元)，参与人员包括瑞士电梯制造商迅达(Schindler)的工程师，并得到了比利时化学企业Solvay的研究帮助。
这架太阳能飞机的平均飞行速度为每小时70公里，现在还无法对商用飞机构成威胁，後者能够轻松地以十倍于此的速度巡航。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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