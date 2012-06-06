太阳能飞机完成首次洲际飞行

5月24日，“太阳驱动”号太阳能飞机项目总裁兼飞行员皮卡尔(Bertrand Piccard)和飞行员博尔施贝格(Andre Borschberg)在飞机前交谈。 REUTERS/Denis Balibouse

路透摩洛哥塞拉6月5日电(记者 Zakia Abdennebi)---一架太阳能飞机周二抵达摩洛哥，完成了世界上太阳能飞机的首次洲际飞行，展示出零污染空中飞行的潜力。

“太阳驱动”号(Solar Impulse)在格林尼治时间周二3时22分从西班牙马德里起飞，在飞行了19个小时候後抵达摩洛哥拉巴特国际机场。

就在瑞士飞行员皮卡尔(Bertrand Piccard)驾驶飞机抵达拉巴特机场不久前，该项目联合发起人兼飞行员博尔施贝格(Andre Borschberg)表示，该飞机已证明了其可持续性。

他对记者表示：“飞机现在能够昼夜飞行，我们可以信赖这项技术。”

“太阳驱动”号项目开始於2003年，10年的预算为9,000万欧元(约1.12亿美元)，参与人员包括瑞士电梯制造商迅达(Schindler)的工程师，并得到了比利时化学企业Solvay的研究帮助。

这架太阳能飞机的平均飞行速度为每小时70公里，现在还无法对商用飞机构成威胁，後者能够轻松地以十倍于此的速度巡航。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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