中国航空工业集团违约仲裁败诉 判赔7,000万美元

路透北京12月22日 - 总部位于达拉斯的美国洁净能源企业美腾能源集团(Tang Energy Group)，在与中国最大航太防务国营企业中国航空工业集团(中航工业/AVIC)的仲裁中胜出，中航工业需支付逾7,000万美元的违约金。

国际争端解决中心(International Centre for Dispute)周一做出上述裁决，也反映出西方企业与拥有海外业务的中国企业之间争端日渐增多现象。

美腾能源称，中航工业未能履行协助西德州风力电厂融资、并以合资企业高风能源公司(Soaring Wind Energy)发展全球风力能源业务等承诺。

“此案明显表明，在美国运营的中国企业必须了解有约束力合约、公司形式及法治规则的重要性，”美腾能源执行长简内凡(Patrick Jenevein III)在一份声明中指出。

“若要让美国/中国企业合作关系成功，必须要有平等透明的公平竞争环境。”

中航工业并未立即回应置评请求。

根据中航工业在高风能源缺席情况下于全球其他地区开发的项目，简内凡起初要求获得约22.5亿美元的损失赔偿。

上述判决对于中航工业来说是一个挫折。中航工业最初曾投资35万美元，获得该高风能源50%的股权。

中国商务部本月表示，今年1-11月，中国非金融类对外直接投资同比增长16%至1,041亿美元。

据美国荣鼎谘询(Rhodium Group)编纂的数据显示，今年前九个月，中国企业在美国完成了逾90亿美元的交易。

美腾能源在1996年与中航工业开展业务关系，双方在2001年建立了中航惠腾风电设备，是中国最大的风电机组风轮叶片生产企业。(完)