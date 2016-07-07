保利和中航地产拟整合地产业务 股票即日起停牌

路透上海7月7日 - 中国保利地产(600048.SS)和中航地产(000043.SZ)周四同时公告，保利集团正与中国航空工业集团筹划地产业务重组整合方案，因该事项存在较大不确定性，两家公司股票即日起停牌。

上海证券报同日引述一券商人士称，最有可能的情形是，中航工业集团剥离旗下的地产业务，“这也符合目前国资委提出的突出主业这一大方向。”

就地产业务规模而言，保利地产遥遥领先。今年1-6月，该公司实现签约面积821.84万平方米，同比增长40.55%；实现签约金额1,106.25亿元人民币，同比增长45.48%。

中航地产2015年报显示，去年该公司实现签约销售额49.03亿元，销售面积59.61万平方米。在当年约55亿元的营业收入中，房地产开发业务收入近36亿元，占约65%。

保利地产周三收报9.10元，近三个月累计微跌0.37%；中航地产同日收报8.56元，同期累计下跌5.82%。

保利集团为国资委管理的大型央企，主业为国际贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、民用爆炸物品产销及相关服务。旗下企业600余家，控股保利地产、保利置业集团(0119.HK)、保利文化(3636.HK)、久联发展(002037.SZ)等四家上市公司。

中国航空工业集团也是国有特大型企业，负责为政府及军队提供先进航空武器装备，同时也发展民用飞机产业。下辖140余家成员单位、近30家上市公司，员工逾50万人。(完)

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