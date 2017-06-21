渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元

路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控(000415.SZ)周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司(BA.N)签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。

公告称，AALL除计划向波音公司采购75架B737 MAX8型飞机外，还获得进一步采购50架B737 MAX8型飞机的选择权，最终采购价格将在目录价格基础上由双方协商确定。

此外，该谅解备忘录不具有强制约束力，后续双方还需根据商业洽谈情况签署正式采购协议。若采购顺利，这次采购的飞机预计将于2021年起陆续交付。

根据公告，本次交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机总数将达到925架，其中新一代技术飞机订单数量将达到352架。该交易有将利于Avolon进一步构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，拓展公司飞机租赁业务，符合其业务发展战略。

渤海金控周三早盘为6.57元，涨0.61%。（完）