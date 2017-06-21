渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控(000415.SZ)周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司(BA.N)签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
公告称，AALL除计划向波音公司采购75架B737 MAX8型飞机外，还获得进一步采购50架B737 MAX8型飞机的选择权，最终采购价格将在目录价格基础上由双方协商确定。
此外，该谅解备忘录不具有强制约束力，后续双方还需根据商业洽谈情况签署正式采购协议。若采购顺利，这次采购的飞机预计将于2021年起陆续交付。
根据公告，本次交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机总数将达到925架，其中新一代技术飞机订单数量将达到352架。该交易有将利于Avolon进一步构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，拓展公司飞机租赁业务，符合其业务发展战略。
渤海金控周三早盘为6.57元，涨0.61%。（完）
(发稿 林琦； 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。