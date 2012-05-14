雅芳将考虑Coty的107亿美元收购报价

路透5月13日电---雅芳(Avon)(AVP.N)周日表示,已告知Coty IncCOTY.UL将考虑其所提出的107亿美元收购报价,并预期可在一周内给予回覆.

Coty在5月9日一封致雅芳董事会的信函中,提高先前所提出的100亿美元报价,并给予雅芳至5月14日下班的最後期限,若双方届时还未能进入洽商,那麽Coty将撤回报价.

在雅芳周四公布的信件内容中,Coty将收购报价从每股23.25美元提高至24.75美元,并首度透露投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)BRKAA.UL将提供融资.

"Coty接获一封来自雅芳的电邮,内容为追踪其今天下午发布的消息.并未提供更多额外讯息."Coty一位发言人说."我们已经向雅芳询问,厘清为何他们需要更多时间来回覆开始讨论的请求和尽职调查."

Coty在4月首度公开以每股23.25美元收购雅芳的意向.3月时第一次提出的报价为每股22.25美元.按营收计算,雅芳的规模将近是Coty的三倍.

雅芳此前拒绝了所有Coty的收购提议,并称雅芳在新任CEO带领之下,公司价值会比被Coty纳入麾下还要高.

雅芳董事会并未直接回拒Coty在5月9日提出的收购要约,并称会"在适当的时间"考虑Coty的最新报价.有数位股东先前告诉路透,Coty的报价不够高,但他们希望雅芳至少能和Coty谈一谈.雅芳是全球最大的化妆品直销商.

雅芳上月任命前任强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)高管Sheri McCoy出任新CEO.雅芳除了面临国内销售下滑及销售代表流失的困境,还遭美国当局调查其涉嫌在海外行贿的指控.

上周公布雅芳第一季财报表现疲弱,包括获利大幅缩水.雅芳称今年将进行全面性的业务检讨.

雅芳股价周五收报20.19美元,比Coty最新收购报价低18%.(完)