雅芳承认在华行贿 同意支付1.35亿美元与美政府和解

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/华盛顿12月17日（Nate Raymond/Aruna Viswanatha） - 雅芳中国公司周三承认行贿，雅芳同意支付1.35亿美元就相关民事和刑事指控达成和解。
和解款项有一半是刑事罚款，另一半是为就美国证券交易委员会（SEC）提出的民事指控达成和解。
雅芳首席法律顾问Jeff Benjamin在曼哈顿联邦法院听证会上承认，2004年至2008年期间，雅芳中国的高层及员工曾向中国政府官员送礼，且未在会计记录中准确反映相关费用。
“雅芳中国在这方面做错了，违反其自身的政策，也违反雅芳总公司的政策。”Benjamin说。
据SEC的指控，雅芳曾向可帮助其获得直销经营许可、逃避罚款和压制官媒负面报导的中国官员行贿。
SEC称，雅芳向中国官员行贿9,600笔，行贿总额165万美元。
SEC指出，2007年有一笔报销单记录了招待政府官员的娱乐消费8,100美元，当时正值雅芳中国为争取一服装相关证书而展开谈判。
指控并称，雅芳还曾向中国官员提供中国网球公开赛门票，送礼种类还包括LV产品、Gucci包以及Tiffany钢笔等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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