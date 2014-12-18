雅芳承认在华行贿，同意支付1.35亿美元与美政府和解

路透纽约/华盛顿12月17日 - 雅芳中国公司周三承认行贿，雅芳同意支付1.35亿美元就相关民事和刑事指控达成和解。

和解款项有一半是刑事罚款，另一半是为就美国证券交易委员会（SEC）提出的民事指控达成和解。

雅芳首席法律顾问Jeff Benjamin在曼哈顿联邦法院听证会上承认，2004年至2008年期间，雅芳中国的高层及员工曾向中国政府官员送礼，且未在会计记录中准确反映相关费用。

“雅芳中国在这方面做错了，违反其自身的政策，也违反雅芳总公司的政策。”Benjamin说。

据SEC的指控，雅芳曾向可帮助其获得直销经营许可、逃避罚款和压制官媒负面报导的中国官员行贿。

SEC称，雅芳向中国官员行贿9,600笔，行贿总额165万美元。

SEC指出，2007年有一笔报销单记录了招待政府官员的娱乐消费8,100美元，当时正值雅芳中国为争取一服装相关证书而展开谈判。

指控并称，雅芳还曾向中国官员提供中国网球公开赛门票，送礼种类还包括LV产品、Gucci包以及Tiffany钢笔等。（完）