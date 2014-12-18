雅芳承认在华行贿，同意支付1.35亿美元与美政府和解

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透纽约/华盛顿12月17日 - 雅芳中国公司周三承认行贿，雅芳同意支付1.35亿美元就相关民事和刑事指控达成和解。
和解款项有一半是刑事罚款，另一半是为就美国证券交易委员会（SEC）提出的民事指控达成和解。
雅芳首席法律顾问Jeff Benjamin在曼哈顿联邦法院听证会上承认，2004年至2008年期间，雅芳中国的高层及员工曾向中国政府官员送礼，且未在会计记录中准确反映相关费用。
“雅芳中国在这方面做错了，违反其自身的政策，也违反雅芳总公司的政策。”Benjamin说。
据SEC的指控，雅芳曾向可帮助其获得直销经营许可、逃避罚款和压制官媒负面报导的中国官员行贿。
SEC称，雅芳向中国官员行贿9,600笔，行贿总额165万美元。
SEC指出，2007年有一笔报销单记录了招待政府官员的娱乐消费8,100美元，当时正值雅芳中国为争取一服装相关证书而展开谈判。
指控并称，雅芳还曾向中国官员提供中国网球公开赛门票，送礼种类还包括LV产品、Gucci包以及Tiffany钢笔等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。