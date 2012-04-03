雅芳回拒Coty百亿美元收购提议

焦点：美国投资者边解读特朗普 边为愈演愈烈的政治风险做准备
路透纽约2月14日 - 建立40亿美元共同基金James Balanced Golden Rainbow时，Barry James主要考虑了资产负债表、获利及市场份额情况。但过去几周，他意识到，他还必须要考虑市场中的一个新因素：美国总统特朗普。
Coty表示,其未计划进行敌意收购,但对雅芳不愿洽谈感到不满.
"我们不能理解,雅芳董事会不愿讨论我们的提议,怎麽能符合雅芳股东的最大利益,"Coty董事长Bart Becht周一在致Jung的信中称.
Coty称,如果雅芳可以打开账目显示其拥有更大的价值,那麽Coty愿意提高报价.
Coty相信其可以筹措到所需资金,收购一家营收几乎是自身三倍的公司.
Coty表示,收购後的新公司将叫做"Avon-Coty".
Coty是一家成长迅速的私人持股企业,德国家庭和个人护理产品企业Joh. A Benckiser GmbH是该公司大股东.该公司出价每股23.25美元,比雅芳周五在纽约证交所收盘价19.36美元溢价20%.Coty称其在3月初时对雅芳的出价为每股22.25美元,但未能打动该公司与其展开谈判.
周五收盘时雅芳股价较一年半以前跌近50%.在Coty公开提出收购前,雅芳价值仅约80亿美元,低於2004年6月时的峰值218亿美元.雅芳周一收盘涨17.25%至22.70美元.
**降低香水业务占比,扩大新兴市场**
对於Coty而言,收购雅芳将使其可以降低对香水事业的倚赖,并进一步扩大化妆品及护肤品;在2011年6月结束的年度,其41亿美元的营收中有57%来自於香水事业.
Coty执行长Bernd Beetz去年向路透表示,收购其它公司对於其提高业务多元化程度的策略非常重要.
Coty有近九成的业绩来自於欧洲及北美,至今基本上错过了中国对於西方品牌产品的热络需求.在上一财年中,整体营收成长17%.
Coty同时表示,雅芳挨户直销模式将对其各个美容产品品牌带来助益.
近几年来,Coty所做的数起并购交易均是为了提高公司的多元化程度.2010年,该公司以10亿美元从凯雷投资集团(Carlyle Group)收购了个人保养品公司Philosophy Inc,并买下中国护肤品公司丁家宜控股的多数股权,而丁家宜控股所拥有的分销体系及基础架构也有助於Coty其它的产品线.
相反,雅芳过去几年在中国的销售每况愈下.该公司2006年在中国取得直销执照.雅芳一直在开展内部调查,在取得该执照时是否违反了海外贪渎法案规定(Foreign Corrupt Practices Act).美国政府则是在去年宣布对此进行调查.(完)
--编译 张明钧/李爽;审校 张涛
路透纽约2月14日 - 建立40亿美元共同基金James Balanced Golden Rainbow时，Barry James主要考虑了资产负债表、获利及市场份额情况。但过去几周，他意识到，他还必须要考虑市场中的一个新因素：美国总统特朗普。
路透北京2月15日 - “互惠”成了美国在华企业的新流行词。一些行业领袖表示，他们欢迎特朗普政府在打开中国市场方面采取更加强硬的立场。
（因译文有误，小标上方第三段应为“预测今年美国经济增速顶多能达到3%或稍低，”非“预计今年美国经济增速在3%或稍往下，是预测值最高的”）