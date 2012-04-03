雅芳回拒Coty百亿美元收购提议

2009年4月18日在纽约拍到的雅芳公司的产品。AVON/ REUTERS/Eric Thayer

Coty表示,其未计划进行敌意收购,但对雅芳不愿洽谈感到不满.

"我们不能理解,雅芳董事会不愿讨论我们的提议,怎麽能符合雅芳股东的最大利益,"Coty董事长Bart Becht周一在致Jung的信中称.

Coty称,如果雅芳可以打开账目显示其拥有更大的价值,那麽Coty愿意提高报价.

Coty相信其可以筹措到所需资金,收购一家营收几乎是自身三倍的公司.

Coty表示,收购後的新公司将叫做"Avon-Coty".

Coty是一家成长迅速的私人持股企业,德国家庭和个人护理产品企业Joh. A Benckiser GmbH是该公司大股东.该公司出价每股23.25美元,比雅芳周五在纽约证交所收盘价19.36美元溢价20%.Coty称其在3月初时对雅芳的出价为每股22.25美元,但未能打动该公司与其展开谈判.

周五收盘时雅芳股价较一年半以前跌近50%.在Coty公开提出收购前,雅芳价值仅约80亿美元,低於2004年6月时的峰值218亿美元.雅芳周一收盘涨17.25%至22.70美元.

**降低香水业务占比,扩大新兴市场**

对於Coty而言,收购雅芳将使其可以降低对香水事业的倚赖,并进一步扩大化妆品及护肤品;在2011年6月结束的年度,其41亿美元的营收中有57%来自於香水事业.

Coty执行长Bernd Beetz去年向路透表示,收购其它公司对於其提高业务多元化程度的策略非常重要.

Coty有近九成的业绩来自於欧洲及北美,至今基本上错过了中国对於西方品牌产品的热络需求.在上一财年中,整体营收成长17%.

Coty同时表示,雅芳挨户直销模式将对其各个美容产品品牌带来助益.

近几年来,Coty所做的数起并购交易均是为了提高公司的多元化程度.2010年,该公司以10亿美元从凯雷投资集团(Carlyle Group)收购了个人保养品公司Philosophy Inc,并买下中国护肤品公司丁家宜控股的多数股权,而丁家宜控股所拥有的分销体系及基础架构也有助於Coty其它的产品线.

相反,雅芳过去几年在中国的销售每况愈下.该公司2006年在中国取得直销执照.雅芳一直在开展内部调查,在取得该执照时是否违反了海外贪渎法案规定(Foreign Corrupt Practices Act).美国政府则是在去年宣布对此进行调查.(完)