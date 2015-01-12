乔治·克鲁尼获金球奖终身成就奖

2015年1月11日，在加州贝弗利山庄，影星乔治·克鲁尼和妻子艾玛尔出席第72届金球奖颁奖礼。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透洛杉矶1月11日（记者 Piya Sinha-Roy） - 第72届金球奖颁奖礼周日在洛杉矶举行，影星兼导演于一身的乔治·克鲁尼获得终身成就奖。他在发表获奖感言时对该奖项的价值进行了精彩的阐述，同时对法国《查理周刊》遇袭案的受害者表示声援。

“今天是特别的一天，”克鲁尼获奖后说。

“有数百万人在巴黎及世界各地游行，他们中有基督徒、犹太人、穆斯林、以及世界各国的领导人，他们不是为了抗议而游行，而是为了支持我们不会生活在恐惧中的理念。我是查理（Je suis Charlie）”

53岁的克鲁尼发表了充满自嘲的获奖感言，调侃称自己失去的金球奖奖项比获得的多。

克鲁尼周日与新婚妻子艾玛尔（Amal）一起亮相金球奖红毯，成为万众瞩目的焦点。

“艾玛尔，不管是什么魔力让我们在一起，能成为你的丈夫，我再自豪不过了，”他在台上对自己的妻子说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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