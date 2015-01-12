乔治·克鲁尼获金球奖终身成就奖

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶1月11日 - 第72届金球奖颁奖礼周日在洛杉矶举行，影星兼导演于一身的乔治·克鲁尼获得终身成就奖。他在发表获奖感言时对该奖项的价值进行了精彩的阐述，同时对法国《查理周刊》遇袭案的受害者表示声援。
“今天是特别的一天，”克鲁尼获奖后说。
“有数百万人在巴黎及世界各地游行，他们中有基督徒、犹太人、穆斯林、以及世界各国的领导人，他们不是为了抗议而游行，而是为了支持我们不会生活在恐惧中的理念。我是查理（Je suis Charlie）”
53岁的克鲁尼发表了充满自嘲的获奖感言，调侃称自己失去的金球奖奖项比获得的多。
克鲁尼周日与新婚妻子艾玛尔（Amal）一起亮相金球奖红毯，成为万众瞩目的焦点。
“艾玛尔，不管是什么魔力让我们在一起，能成为你的丈夫，我再自豪不过了，”他在台上对自己的妻子说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。